Chinês de 19 anos quebra recorde mundial de natação e faz história nas Olimpíadas de Paris

Atleta superou a própria marca conquistada em fevereiro, terminando a prova mais nobre da natação no tempo de 46s40

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Zhanle, neste ano, baixou para a casa dos 46s80 ao abrir o revezamento 4x100m livre da China no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar. O tempo recorde permaneceu vivo, mas por pouco tempo, justamente para ser alcançado— e ultrapassado — pelo próprio fenômeno chinês.



O chinês Pan Zhanle, de apenas 19 anos, bateu o recorde mundial dos 100m livres de natação e conquistou a disputada medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. O atleta superou a própria marca conquistada em fevereiro. Na ocasião, Pan completou o desafio em 46s80. Hoje (31), o jovem nadador fez a prova no tempo de 46s40. O recorde mundial pulverizado, o primeiro nos Jogos Olímpicos de Paris, acontece cinco meses depois de Zanle alcançar a melhor marca da distância. A disputa pela medalha de prata e bronze ficou por conta de Kyle Chalmers, da Austrália, e David Popovici, da Romênia. Eles completaram o circuito com tempos de 47s48 e 47s49, respectivamente. A marca recorde mundial dos 100 m livre pertenceu ao brasileiro Cesar Cielo entre 2009, quando registrou 46h91 no Mundial de Roma, e o ano passado. O romeno Popovici, bronze em Paris, baixou a marca para 46s86.