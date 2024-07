Beatriz Dizotti fica em 7º lugar na final dos 1.500 m livre da natação

Nadadora foi a primeira brasileira a alcançar uma final olímpica nesta categoria

Beatriz Dizotti fez história ao se tornar a primeira nadadora brasileira a alcançar uma final olímpica nos 1.500 metros livre. Na disputa realizada nesta quarta-feira (31) ela ficou com o 7º lugar, registrando um tempo de 16 minutos e 2 segundos, abaixo do tempo da semifinal. A prova foi dominada pela americana Katie Ledecky, que, com um desempenho excepcional, conquistou a medalha de ouro e estabeleceu um novo recorde olímpico de 15 minutos e 30 segundos, somando assim sua 12ª medalha em Jogos Olímpicos. A medalha de prata foi para a francesa Anastasia Kirpichnikov, que completou a prova em 15 minutos e 40 segundos. Já a medalha de bronze ficou com a alemã Isabel Gose, que terminou sua participação com um tempo de 15 minutos e 41 segundos. A disputa pelo terceiro lugar foi bastante acirrada, evidenciando a competitividade entre as nadadoras da Alemanha e da Itália. Dizotti havia se classificado para a final após terminar a semifinal em sétimo lugar, com um tempo de 16 minutos e 5 segundos.

Publicado por Sarah Américo