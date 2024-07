Chumbinho supera marroquino no final da prova e pega Medina nas quartas do surfe

Brasileiro bateu Ramzi Soukhiam por 18.10 contra 17.80; resultado já garante o Brasil na semifinal

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL João Chianca, do Brasil, em ação durante a primeira etapa masculina das competições de Surf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Em uma prova acirrada e disputada onda a onda, João Chianca, conhecido como Chumbinho, e Ramzi Soukhiam, do Marrocos, fizeram um dos duelos mais competitivos do surfe nesta edição das Olimpíadas de Paris. Quem vencesse as oitavas de final, avançaria para pagar Gabriel Medina, que tinha garantido sua vaga na bateria anterior. Chianca começou pontuando. Conseguiu um 8.33 com um tubo. Ramzi não esperou e pegou uma onda na sequência, porém, não tão boa quanto a do brasileiro. Somou 6.33 e na sequência conseguiu um 7.83, garantindo, temporariamente, o primeiro lugar com 14.16, porque Chumbinho conseguiu somar 6.70 e assumir a liderança com 15.03. Os surfistas continuaram lutando onda a onda e ponto a ponto pela vaga na próxima fase. Em duas ondas na sequência, Chumbinho somou 9.30 contra 9.70 do marroquino, que assumiu a primeira posição. Para continuar sonhando em seguir vivo na competição, Chianca precisava tirar um 8.30. Ele conseguiu. Marcou 8.80 e colocou a responsabilidade para o Ramzi, que precisava somar 8.40. Teve chance na última onda, mas ela quebrou antes dele conseguir executar a manobra, o que garantiu a vitória do brasileiro por 18.10 contra 17.80 do marroquino. Com o resultado, ele enfrenta Medina na próxima fase e o Brasil já está garantido na semifinal.