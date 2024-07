Filipe Toledo cai nas oitavas de final para japonês em disputa marcada por baixas pontuações

Reo Inaba marcou 6.0 pontos contra 2.46 do brasileiro, que tinha se garantido nesta fase após uma bela atuação na repescagem

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Filipe Toledo, do Brasil, em ação durante a primeira rodada masculina das competições de Surf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Após conseguir se recuperar na repescagem no domingo (28) com pontuações de 9.67 e 7.33, somando 17 pontos, Filipe Toledo não conseguir atingir o mesmo feito nesta segunda-feira (29) nas oitavas de final contra o japonês Reo Inaba, e está fora das Olimpíadas de Paris 2024. Em uma disputa de 30 minutos marcada por um mar calmo e poucas ondas, o japonês foi aproveitando as chances que tinha para conseguir somar o mínimo para seguir vivo na competição. Fechou a bateria com 6.0 pontos. Filipe, por sua vez, acabou esperando demais para conseguir uma boa onda. Foram quase 15 minutos de espera, e quando resolveu avançar, a prancha quebrou e ele precisou trocar. Houve uma demora no resgate, o que atrapalhou ainda mais o brasileiro. No momento em que teve a prancha quebrada, o cronometro marcava menos de 11 minutos, quando ele voltou, já nos 8 minutos, fez uma pequena pontuação e depois não conseguiu aproveitar nenhuma das outras duas oportunidades que teve, somando apenas 2.46 pontos contra os 6.0 conquistado pelo japonês em duas ondas.