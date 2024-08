Com show de LeBron e Embiid, ‘Dream Team’ dos Estados Unidos atropela o Brasil no basquete

Americanos venceram 122 a 87 e disputará contra a Sérvia uma vaga na decisão dos Jogos Olímpicos; a outra semifinal será entre Alemanha e França

CAROLINE BREHMAN/EFE Marcado por Leo Meindl, o astro LeBron James, dos EUA, tenta arremesso no duelo olímpico com o Brasil



A seleção brasileira de basquete foi derrotada nesta terça-feira (6) pelos Estados Unidos por 122 a 87, nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida, realizada na Arena Bercy, confirmou a superioridade dos americanos e selou a eliminação brasileira da competição. Os Estados Unidos, conhecidos como o “Dream Team”, apresentaram um desempenho robusto e eficiente, superando o Brasil com uma vantagem significativa. A equipe americana, que conta com estrelas como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, mostrou sua força desde o início. LeBron foi um dos destaques, contribuindo com 12 pontos, 9 assistências e 3 roubos de bola. O pivô Joel Embiid também teve uma performance notável, com 14 pontos e 7 rebotes.

O Brasil, que disputava suas quartas de final pela segunda vez em 28 anos, contou com Bruno Caboclo como seu principal jogador. Ele terminou a partida com 30 pontos, o cestinha do confronto. Apesar da boa atuação individual, a equipe enfrentou dificuldades para conter o ritmo e a precisão dos adversários. O jogo começou com uma pequena vantagem inicial para o Brasil, mas os Estados Unidos rapidamente assumiram o controle, abrindo uma diferença de 12 pontos no primeiro quarto. A vantagem se ampliou no segundo quarto, quando a equipe americana chegou a liderar por 27 pontos. Mesmo com uma leve melhora no terceiro quarto, o Brasil não conseguiu superar a forte defesa e o ataque eficiente dos norte-americanos.

A eliminação do Brasil representa um retorno ao desempenho olímpico dos últimos anos, após não participar do torneio masculino em Tóquio 2020. A seleção agora se despede da competição, enquanto os Estados Unidos seguem para as semifinais, onde enfrentarão a Sérvia. O outro confronto semifinal será entre Alemanha e França, que superou o Canadá por 82 a 73. O “Dream Team” continua sua busca pelo ouro, mantendo-se invicto até agora nos Jogos Olímpicos de Paris. Os dois jogos estão agendados para esta quinta-feira (8).

