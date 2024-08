Seleção feminina de futebol goleia a poderosa Espanha e volta à final das Olimpíadas após 16 anos

Com Marta de volta após cumprir suspensão, Brasil brigará pelo ouro com os Estados Unidos, algoz do time verde-amarelo em duas finais olímpicas (2004 e 2008)

Jogadoras do Brasil celebram gol contra a Espanha em Marselha



A seleção brasileira feminina de futebol surpreendeu o mundo e venceu a Espanha por 4 a 2 nas semifinais dos Jogos Olímpicos. Em sua melhor apresentação desde o início do torneio, as comandadas de Arthur Elias não se intimidaram com as atuais campeãs mundiais — e sua craque Aitana Bonmatí, a melhor jogadora do planeta, segundo a Fifa — e comandaram a partida do início ao fim — contando com um crasso erro da goleira Cata Coll, é verdade. Na fase de grupos, a seleção espanhola havia vencido por 2 a 0, em jogo no qual a meia-atacante Marta foi expulsa. Suspensa por dois jogos, ela reforçará o Brasil na grande decisão, sábado, às 12h (de Brasília). O adversário na final será os Estados Unidos, algoz do Brasil em duas Olimpíadas (Atenas-2004 e Pequim-2008).