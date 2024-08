Comandado por Curry, Dream Team dos EUA vence a França e conquista a medalha de ouro em Paris

Estrela do Golden State Warriors foi o cestinha da partida, com 24 pontos, e fundamental para Estados Unidos vencerem a boa equipe de Wembanyama e Yabusele

CAROLINE BREHMAN/EFE/EPA Stephen Curry comemora ponto durante a disputa da medalha de ouro contra a França



A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos confirmou seu favoritismo ao vencer a França por 98 a 87, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No entanto, a vitória não foi fácil para o Dream Team, que enfrentou uma equipe francesa competitiva, com destaque para Wembanyama e Yabusele. O jogo começou com LeBron James fazendo uma forte enterrada e Kevin Durant mostrando intensidade. Apesar da tentativa dos EUA de intimidar os franceses, a equipe da casa se manteve firme, equilibrando as ações com “Wemby”, o grande destaque. O primeiro quarto terminou com vantagem americana por 20 a 15. No segundo quarto, a França se concentrou e assumiu a liderança por 25 a 24, impulsionada por uma enterrada impressionante de Coulibaly. Os EUA recuperaram a vantagem com três pontos de Curry, encerrando o quarto com 40 a 36. A estrela do Golden State Warrios foi o melhor jogador da decisão, terminando a final com 24 pontos (cestinha da partida).

No intervalo, os EUA estavam à frente por 49 a 41, apesar da cesta incrível de Yabusele que passou pela defesa de LeBron e Antony Davis. No terceiro quarto, os EUA ampliaram a vantagem para 58 a 43 com boas jogadas de Embiid e Curry, mas o time se tornou instável, e a França venceu o quarto por 25 a 23, reduzindo a diferença para 72 a 66. No último quarto, a França manteve o jogo equilibrado, com Lessort desafiando Durant e a equipe francesa aproveitando os erros dos EUA. Com três minutos restantes, os EUA lideravam por 82 a 79. Curry, no entanto, fez quatro cestas de três pontos, ampliando a vantagem e garantindo a vitória final de 98 a 87.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira