Comitê Organizador dos Jogos afirma que qualidade do Sena era ‘muito boa’ para o triatlo

A qualidade da água do rio Sena era “muito boa” na última quarta-feira (31), quando ali foram realizadas as provas de natação do triatlo masculino e feminino, segundo medições bacteriológicas realizadas pela organização de Paris 2024. Conforme afirmou nesta quinta-feira (01) a porta-voz do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), Anne Descamps, as amostras recolhidas às 5h (hora local) e às 6h (hora local) revelaram níveis de concentração da bactéria Escherichia coli entre 192 e 308 unidades formadoras de colônias (UFC) por 100 mililitros de água. Com estes dados, a qualidade da água é considerada como “muito boa” pelo World Triathlon, destacou Anne em entrevista coletiva A federação internacional considera que as águas são aptas para banho abaixo do limite de 900 UFC por 100 mililitros e que a qualidade é muito boa quando o nível é inferior a 500 UFC/100 ml.

O COJO quis, desta forma, encerrar as especulações desencadeadas especialmente após um triatleta canadense, Tyler Mislawchuk, ter afirmado que vomitou dez vezes depois de terminar a prova na nona posição. Também foram divulgados dados de medições privadas que apontavam níveis de contaminação mais elevados, já que inicialmente a organização não tinha revelado os dados bacteriológicos e limitou-se a anunciar de madrugada que a água estava adequada e que as provas de triatlo seriam finalmente realizadas no dia de ontem. Especificamente, a empresa francesa Fluidion, dedicada ao monitoramento da água, obteve níveis de concentração da bactéria E. Coli de 687 UFC por cada 100 mililitros, conforme reproduzido pela emissora pública “France Info” naquele mesmo dia.

Nos dias anteriores, tanto os treinos como a competição de triatlo masculino, inicialmente agendada para terça (30), tiveram de ser suspensos devido aos efeitos das recentes chuvas. Quando isso acontece, a água do esgoto é despejada no rio sem passar pelas estações de tratamento, o que aumenta a presença de bactérias como a Escherichia Coli, que pode causar doenças como fortes gastroenterites. A aposta no Sena para celebrar a prova de triatlo de natação, o revezamento misto e as maratonas de águas abertas é um elemento-chave da estratégia de Paris 2024 para que os locais mais emblemáticos da capital sediem as provas dos Jogos.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte