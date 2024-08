‘Vou descobrir se fiquei doente amanhã’, diz atleta belga após nadar no Sena

Jolien Vermeylen, 24ª colocada na prova, disse que cheirou e viu coisas durante a prova que é melhor não pensar muito

Depois de ter sido adiado por dois dias, o triatlo foi realizado nesta quarta-feira (31) em meio as preocupações com o Rio Sena. A triatleta belga Jolien Vermeylen, 24ª colocada na prova, criticou as condições do rio Sena. “Bebi muita água. Amanhã vou saber se fiquei doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola nem de Sprite, é claro. Nadando embaixo da ponte, cheirei e vi coisas que é melhor não pensar muito”, disse. O rio foi liberado para a competição quatro horas antes da largada, diante de análises feitas 24 horas antes, indicando que o nível de contaminação por bactérias estava dentro do considerado aceitável pela federação internacional de triatlo. O presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou a realização das provas de natação do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, a forte chuva que atingiu a cidade trouxe preocupações sobre outras competições programadas para o rio Sena, incluindo o revezamento misto do triatlo e as maratonas aquáticas, que podem ser afetadas.

A intensa precipitação comprometeu a qualidade da água do Sena, uma vez que o sistema de drenagem de Paris direciona a água da chuva para o rio, levando consigo resíduos e lixo. O triatlo misto, agendado para o dia 5 de agosto, deverá ser alterado para um duatlo, que incluirá apenas as modalidades de ciclismo e corrida, em razão das condições climáticas adversas. A qualidade da água do Sena foi alvo de críticas, especialmente após a detecção de níveis elevados de bactérias Escherichia coli, que superam os limites permitidos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, havia previamente declarado que o rio estaria apto para as atividades aquáticas. O Comitê Olímpico Internacional (COI) garantiu que seguiu todos os protocolos necessários para a análise da água antes das competições.

