Após mais de 48 horas, mala de Bia Haddad é encontrada e entregue a tenista: ‘Chegou’

Bagagem da brasileira foi extraviada e ficou retida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Martin KEEP / AFP e Reprodução/Instagram/@biahaddadmaia Bia Haddad teve a mala extraviada durante viagem para Paris



Após mais de 48 horas sem notícias, a mala extraviada da tenista Bia Haddad foi finalmente encontrada e entregue ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quarta-feira (24). A atleta havia chegado em Paris na última segunda-feira (22), mas sua bagagem foi perdida pela companhia aérea suíça Swiss Airlines e ficou retida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A brasileira utilizou suas redes sociais para compartilhar a boa notícia de que finalmente estava com sua bagagem em mãos. “Chegou”, escreveu a tenista em uma publicação no story. Ao não ter recebido sua mala, a tenista expressou sua preocupação, uma vez que precisava dos pertences para competir nos Jogos Olímpicos e aguardava uma solução da companhia aérea. O localizador indicava que a mala ainda estava em Guarulhos, o que gerou apreensão na atleta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA