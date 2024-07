Conheça as apostas do Brasil para medalhas nas Olimpíadas de 2024

País é favorito ao ouro de 12 modalidades; brasileiros estreiam nos Jogos Olimpícos nesta quinta-feira (25)

Pablo Vera/AFP Rayssa Leal é uma das promessas de ouro para o Brasil



O Brasil chega às Olimpíadas de Paris com algumas promessas de medalha, em alguns casos se pode dizer que o país está entre os favoritos. Neste ano, a delegação brasileira busca superar seu recorde das últimas duas edições – Rio 2016 e Tóquio 2021 – quando conseguiu alcançar 7 medalhas de ouro. Os brasileiros fazem sua nesta quinta-feira (24), antes mesmo da cerimônia de abertura. Handebol Feminino, Futebol Feminino e Tiro com Arco Masculino e Feminino são as modalidades que podem ser acompanhadas a partir desta quinta. Dessas, o Brasil aparece como uma promessa no futebol. As meninas já bateram na trave duas vezes e ficaram com a prata em 2004 e 2008. Agora elas querem alcançar o primeiro lugares. O Tiro com Arco masculino também pode ser considerado outra aposta, visto que o brasileiro Marcus D’Almeida é o número um do ranking mundial.

Chances de ouro do Brasil

Tiro com Arco

Atual líder do ranking mundial, Marcus D’Almeida chega à Paris como uma das principais promessas de medalha de ouro para o Brasil. Ele vem para o torneio com: uma medalha de bronze no último Campeonato Mundial, o título da Copa do Mundo, disputada em 2023, e prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Vôlei Feminino e Masculino

Quando se pensa em medalha de ouro, o Vôlei está sempre entre as principais apostas. O país é uma das principais potências na modalidade. São três ouros no masculino (Barcelona, 1992, Atenas, 2004, e Rio (2016), e dois ouros no feminino (Pequim, 2008, e Londres, 2012).

Ginástica Artística

Rebeca Andrade é o principal nome da atualidade da Ginástica Artística do Brasil. Conquistou o ouro e prata em Tóquio 2021, e repetiu o desempenho em outras competições. Levou para casa cinco medalhas no Mundial da Antuérpia de 2023 (três pratas, um bronze e um ouro), e se tornou a 11ª ginasta da história a ir ao pódio em todos os aparelhos.

Vôlei de Praia Feminino

Ana Patrícia e Duda são as atuais líderes do ranking mundial. Elas chegam forte para as Olimpíadas de Paris. Venceram o Mundial em Roma em 2022 e Pan-Americano de 2023, em Santiago, e foram vice-campeãs no Mundial de Tlaxcala, em 2023.

Boxe

Bia ferreira é a atual campeã mundial do boxe profissional. Conquistou a prata em Tóquio 2021, e agora sonha com o ouro.

Maratona Aquática

Ana Marcela Cunha é a atual campeã olímpica e vai defender dua medalha em Paris. Está será sua quarta Olimpíadas e chega na competição com bronze nos Mundiais de Fukuoka 2023 e Doha 2024 e a prata nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile.

Canoagem

Isaquias Queiroz foi campeão olímpico no C1 1000m (canoa individual), e, apesar de já ter quatro medalhas olímpicas, quer mais uma. Essa será sua terceira participação nos jogos e é o único atleta do Brasil a conquistar três em uma única edição, na Rio-2016.

Skate

Com apenas 13 anos, Rayssa Leal conquistou o pódio e levou a prata nos jogos de Tóquio. Ela quer agora o ouro inédito para a modalidade feminina.

Surfe

Brasil chega com dois favoritos a medalha no surfe: Gabriel Media e Felipe toledo. Felipinho é o atual bicampeão da WSL, e Medina é bicampeão mundial na modalidade.

Judô

Mayra Aguiar, Rafaela Silva, Daniel Cargnin, podem trazer o ouro para o Brasil no Judô. Mayra é dona de três medalhas olímpicas e três títulos mundiais. Rafaela é campeã olímpica em 2016 e campeã mundial em 2013 e 2022, e Cargnin é medalhista olímpico no peso 66kg.

Atletismo

Alison dos Santos vai à Paris com três vitórias seguidas na Diamond League, torneio que antecede a Olimpíada de Paris 2024. Contudo, para garantir o pódio terá que superar o norte-americano Rai Benjamin, e Karsten Warholm, da Noruega, campeão de Tóquio e recordista mundial.

Vela

Martine Grael e Kahena Kunze são bicampeãs olímpicas e querem trazer mais uma medalha para o país. Elas foram campeãs do Troféu Princesa Sofia 2023.

Neste ano, diferente do que aconteceu nos jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), informou que houve um aumento de 40% no valor da premiação para os atletas que se destacarem. As recompensas serão distribuídas da seguinte forma: R$ 350 mil para os medalhistas de ouro, R$ 210 mil para os de prata e R$ 140 mil para os de bronze. Para as modalidades em grupo, com dois a seis atletas, a premiação pode alcançar R$ 700 mil. Já para os esportes coletivos, com sete ou mais integrantes, o valor pode chegar a R$ 1,05 milhão.