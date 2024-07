No primeiro jogo das Olimpíadas, Argentina consegue empate no final após acréscimos de 15 minutos

Hino argentino foi vaiado pela arquibancada predominantemente marroquina em Saint-Étienne; juiz encerrou a partida logo após gol sul-americano, e torcedores da seleção africana invadiram o gramado

Arnaud Finistre/AFP O zagueiro Otamendi (16) e o atacante Simeone (17) comemoram após Argentina empatar no último minuto



A seleção argentina, comandada por Javier Mascherano, enfrentou Marrocos na estreia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, em uma partida que terminou empatada em 2 a 2. O jogo ocorreu no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, nesta quarta-feira (24). Marrocos abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Rahimi finalizando após um cruzamento de El Khannouss. Logo no início da segunda etapa, o atacante marroquino marcou novamente, convertendo um pênalti sofrido por Akhomach. A Argentina reagiu aos 22 minutos do segundo tempo, com Simeone diminuindo a diferença após um cruzamento de Soler. No último minuto do jogo — e 15º dos 15 de acréscimos dado pelo árbitro —, Medina empatou para a Argentina, aproveitando um rebote após duas bolas no travessão marroquino. O confronto foi um dos dois que marcaram o começo das Olimpíadas — o outro foi Espanha 2 x 1 Uzbequistão.

Antes do início da partida, o hino argentino foi vaiado pela torcida marroquina, predominante no estádio devido à diáspora do país africano na França e à proximidade geográfica dos dois países. A reação também pode ter sido influenciada por uma recente polêmica envolvendo o jogador argentino Enzo Fernández, que publicou um vídeo com conteúdo racista e homofóbico direcionado a jogadores franceses. No final do jogo, torcedores de Marrocos invadiram o gramado após o juiz acabar a partida imediatamente após o gol argentino.

Na próxima rodada, a Argentina enfrentará o Iraque, enquanto Marrocos jogará contra a Ucrânia. As partidas estão programadas para sábado (27). O torneio de futebol masculino nas Olimpíadas conta com 16 seleções sub-23, permitindo a inscrição de três jogadores acima dessa idade. A Argentina busca completar uma série de títulos, após vencer a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024. A seleção alviceleste já foi campeã olímpica em Atenas-2004 e Pequim-2008. O Brasil, atual bicampeão olímpico, não se classificou para os Jogos de Paris.

