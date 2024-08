Dora Varella se classifica para a final do skate park nas Olimpíadas de Paris

Brasilleira fez uma ótima terceira bateria e pontuou o suficiente para se colocar entre as oito melhores da classificatória

EFE/EPA/YOAN VALAT Dora Varella na prova classificatória



Após colocar duas atletas na final dos Jogos de Tóquio, em 2021, o Brasil terá só uma representante disputando medalhas no skate park nesta terça-feira (6) nas Olimpíadas de Paris-2024. Mais experiente representante brasileira no park, Dora Varella, 23, tenta melhorar seu resultado no Japão, quando terminou na sétima colocação. A final será nesta terça-feira, às 12h30 (de Brasília). Raicca Ventura e Isadora Pacheco não conseguiram terminar entre as oito melhores da fase classificatória e foram eliminadas. A atual campeã olímpica, a japonesa Sakura Yosozumi, também ficou fora da final. Dora Varella terminou na oitava colocação, com 82,29, e foi ameaçada até o final da disputa pela australiana Ruby Trew.

Isadora Pacheco terminou na nona colocação, e Raicca foi a 12ª. A prova contou com a participação da chinesa Zheng Haohao, de 11 anos, a mais jovem atleta dos Jogos de Paris-2024. Ela terminou na 18ª colocação entre 22 concorrentes.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, o Brasil terminou a prova feminina do park com a sétima (Varella) e a oitava colocações (Yndiara Asp). Em Paris, Yndiara não competiu, mas foi a responsável por abrir a programação do park, batendo uma espécie de cajado três vezes no chão da pista antes da disputa. Na fase de classificação do park, as 22 skatistas foram separadas em quatro grupos (dois com seis atletas e dois com cinco). Cada skatista fez três descidas de 45 segundos cada uma, e a melhor nota valia para a classificação. As oito mais bem colocadas avançaram para a final.

Estreante em Jogos Olímpicos, Raicca Ventura, de 17 anos, foi a primeira atleta a entrar na pista e marcou 76,24 na primeira volta e não conseguiu melhorar nas seguintes (64,33 e 56,86). Isadora Pacheco também estava no primeiro grupo e, como a compatriota, também teve a melhor nota na primeira tentativa, com 82,70, e na sequência marcou 63,66 e 64,48. Ela foi a 10ª colocada nos Jogos de Tóquio.

Antes do último grupo, com cinco skatistas, Isadora era a sexta colocada, e Raicca, a oitava. Dora Varella foi a penúltima a ir à pista no último grupo e conseguiu sua melhor nota, 82,29, na segunda tentativa. A brasileira só pode comemorar a vaga na final depois que a australiana Ruby Trew fez sua última tentativa e marcou 70,80.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller