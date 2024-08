Brasil mantém boa campanha no vôlei feminino, bate República Dominicana e está na semifinal

Brasileiras venceram por 3 a 0 e agora aguardam para saber quem será a próxima adversária; elas ainda não perderam um set

Alexandre Loureiro/COB Brasil venceu os quatro jogos das Olimpíadas por 3 a 0



Brasil está na semifinal do vôlei feminino das Olimpíadas de Paris. As meninas mantiveram o 100% de aproveitamento e venceram a República Dominicana por 3 a 0 nesta terça-feira (6). Elas ainda não perderam um set na competição. A seleção brasileira chego às quartas tendo vencido todos os jogos do Grupo B. Sua adversária, no entanto, só garantiu a classificação na última rodada. A seleção agora aguarda para saber quem será sua adversária Polônia ou Estados Unidos, que ainda jogam nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília). O Brasil foi melhor. Começou dominando o primeiro set e abriu logo de cara três pontos de vantagem, mas, deixaram a República Dominicana empatar quando o jogo estava 6 a 6. Erros de saque atrapalharam o Brasil a ampliar a vantagem sobre a adversária, porém, no ataque, a seleção se garantia. Abriram quatro pontos de diferença e segurou o resultado. Penha, da República Dominicana, até conseguiu diferenciar a vantagem, mas as brasileiras voltaram a disparar e fechar o primeiro seto com 25 a 22.

No segundo set o Brasil teve um pouco mais de tranquilidade sobre as adversárias. Abriram uma vantagem maior, de 12bolas, mas precisaram de dois set points para conseguir arrematar o segundo set. Mas, fecharam, com 25 a 13. A República Dominicana começou o terceiro set com tudo. Afinal, se perdessem mais uma, estavam fora dos jogos. Foi o primeiro momento do jogo em que o Brasil esteve atrás do placar por duas vezes. Mas, buscou o resultado e assumiu a liderança mais uma vez, levando a vantagem mais uma vez até o final e fechando mais um seto por 25 a 17. Com o resultado, as meninas mantêm a boa campanha que vem apresentando nos jogos e, ao chegar na semi, já garantiram uma disputa por medalha. Se perderam, disputam o bronze, se venceram, vão em busca do ouro e do tricampeonato. Elas foram prata em Tóquio.