Estreia do Brasil, brilho de Receba Andrade e quebra de recorde: confira 2º dia de disputas olímpicas

Futebol feminino, handebol feminino e tiro com arco marcaram a estreia dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2024

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Jogadoras brasileiras comemoram a vitória na rodada preliminar feminina do Grupo B, partida Espanha x Brasil das competições de handebol dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Vitórias brasileiras, classificação, brilho de Rebeca Andrade e Simone Biles e quebra de recorde marcaram o segundo dia de competição das Olimpíadas de Paris, que começam, oficialmente, nesta sexta-feira (26) após a cerimônia de abertura, marcada para às 19h30 (14h30 em Brasília). O Brasil fez sua estreia de forma positiva em três modalidades: futebol feminino, handebol feminino e tiro com arco, as três que marcaram o início do país nos Jogos Olímpicos de 2024. Mas não foi só nas competições que a delegação brasileira se destacou. No ensaio geral, Simone Biles deu show com um salto impressionando e Rebeca Andrade, sua principal adversária, respondeu na mesma medida. A brasileira, inclusive, apresentou uma vídeo com um salto inédito, que se for homologado receberá o nome da brasileira. As disputas ainda nem começaram direito e já teve recorde quebrado. A coreana Lim Si-Hyeon, do arco e flecha, bateu o recorde de tiros. Confira o que foi destaque nos segundo dia de Olimpíadas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Estreia com Vitória: handebol e futebol

Handebol e futebol feminino do Brasil realizaram sua estreia na competição com vitórias. As duas modalidades caíram no grupo da morte, mas conseguiram superar suas adversárias. O handebol foi o primeiro a entrar em quadra. Jogou pela manhã, e, pela primeira vez em um jogo oficial, conseguiu vencer a Espanha. Derrotou uma das favoritas por 29 a 18. A goleira Gabi foi destaque na partida e foi carinhosamente acolhida pela torcida brasileira, que a chamou apelidou de ‘muralha’ por que impedido cerca de 40% dos ataques espanhóis, algo alto para a modalidade. O futebol também embalou. Liderado por Marta e com assistência da camisa 10, a seleção conseguiu vencer a Nigéria e conquistar pontos importantes em um grupo em que ainda vai enfrenar Japão e Espanha, atuais campeãs mundiais.

Classificação no Tiro com Arco

Marcus D’Almeida, número 1 do mundo no tiro com arco, e Ana Luiza Caetano se classificaram para a fase final do torneio nas Olimpíadas de 2024. O Brasil fez sua estreia com Ana Luiza, que competiu às 4h30 da madrugada. Marcus avançou com na 17ª colocação, anotando 673 pontos, ficou 13 atrás do líder e atual segundo lugar no ranking, o sul-coreano Woojin Kim. Ana Luiza passou em 19º e enfrenta a eslovena Zana Pintaric na no dia 30 de julho. Marcus pega ucraniano Myakailo Usach.

Quebra de recorde

No segundo dia de competições, já teve quebra de recorde. A atleta sul-coreana, Lim Si-Hyeon, do tiro com arca, marcou 694 pontos dos 720 possíveis e se tornou recordista nos Jogos Olímpicos. A atleta de 21 anos acertou o centro do alvo 48 vezes.

Brilho de Simone Biles e Rebeca Andrade

Simone Biles deu um show em sua estreia, as Olimpíadas de Paris. A norte-americana participou de um ensaio geral que serviu para conhecer a Arena Bercy. Ela acertou três das cinco que batizou com seu nome: o Biles I e II do solo e o impressionante Biles II do salto. Rebeca Andrade não ficou para trás, também se destacou e brasileira submeteu um novo salto em seu nome que deve ser apresentado durante sua competição. O salto ainda não tem o nome da brasileira, mas ele foi mostrado ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica). O movimento contém o elemento inédito Yurchenko com tripla pirueta (TTY). Para que o movimento receba o nome da brasileira, a FIG determinou a nota de partida de 6.0. Caso atingido, o salto passará a se chamar ‘Andrade’.