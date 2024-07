Homens poderão participar do nado artístico pela primeira vez, em Paris-2024

Atletas vão realizar acrobacias em uma piscina com dimensões específicas, sem tocar nas bordas ou no fundo

O nado artístico masculino fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após a modalidade ter sido introduzida nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a inclusão de até dois atletas masculinos por equipe para cada Comitê Olímpico Nacional, segundo um anúncio feito pela World Aquatics em dezembro de 2023. A competição é dividida em duas categorias: dupla e time de até 8 pessoas. Os homens poderão competir apenas na segunda opção, com limite de dois por equipe. Na categoria de dupla, os atletas devem executar uma rotina técnica e uma rotina livre, enquanto nos times há também uma rotina acrobática.

Durante as competições, os atletas deverão realizar acrobacias em uma piscina com dimensões específicas, sem tocar nas bordas ou no fundo. Os critérios de avaliação incluem execução, sincronização, coreografia, grau de dificuldade das acrobacias, elementos técnicos e expressões artísticas.

Um total de cinco juízes avaliam os aspectos técnicos, enquanto outros cinco se concentram nas expressões artísticas. Além disso, três controladores observam a dificuldade e outros três avaliam a sincronia. Os atletas recebem notas para cada um desses aspectos e o vencedor é determinado pela maior soma. Até os anos 2000, os Estados Unidos e o Canadá dominaram o esporte, mas nas décadas seguintes a Rússia se tornou uma potência, conquistando 12 medalhas de ouro consecutivas. Ao todo, a competição do nado artístico em Paris 2024 contará com 96 atletas, distribuídos em cinco provas, entre 5 e 10 de agosto.

