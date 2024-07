Guilherme Schimidt vence com facilidade e avança às oitavas de final do judô

Guilherme já havia enfrentado Edi Sherifovski em 2017, na categoria até 73kg, vencendo na ocasião

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Guilherme é considerado uma das figuras mais proeminentes da nova geração do judô



O judoca brasileiro Guilherme Schimidt, um dos candidatos à conquista de medalhas, derrotou na madrugada desta terça-feira (30), com facilidade, Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, na categoria 81kg, avançando às oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Quarto no ranking mundial, Schimidt, de 23 anos, se impôs diante do rival, número 309 do mundo, e aplicou dois wazari e um ippon. Os dois já haviam se enfrentado em 2017, na categoria até 73kg. Na ocasião, o brasileiro também levou a melhor. Guilherme é considerado uma das figuras mais proeminentes da nova geração do judô. O Jogos de Paris marcam sua estreia olímpica. Natural de Brasília, o atleta de 23 anos representa o Minas Tênis, e já integra seu currículo com uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e a prata por equipes. Em Tóquio, nos Jogos de 2020-21, ele não competiu.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Schimidt também está escalado para competir na equipe brasileira em Paris. Os combates das mistas estão marcados para o dia 3 de agosto. Nas oitavas, Guilherme Schimidt enfrentará o italiano Antonio Esposito, atual número 13 do ranking. Em três confrontos, o brasileiro tem a vantagem de duas vitórias. O judô já trouxe duas medalhas para o Brasil. Primeiro, com Willian Lima, que ficou com a prata após perder a final para o japonês Hifumi Abe na categoria até 66kg; depois, com Larissa Pimenta, que venceu a italiana Odette Giuffrida na categoria até 52kg.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte