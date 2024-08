Handebol: seleção brasileira perde 3ª seguida em Paris e precisa vencer Angola para sonhar com as quartas

Brasil perdeu de 31 a 24 para Holanda; próximo jogo acontece neste sábado (3) às 9h

Luiza Moraes/COB Brasil enfrenta a Holanda pela quarta rodada da fase de grupos



A seleção brasileira feminina de handebol foi derrotada por 31 a 24 pela Holanda nesta quinta-feira (1) na quarta rodada do Grupo B do torneio feminino de handebol dos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção teve muitas dificuldades em aproveitar ataques e, principalmente, em conter contra-ataques das holandesas. Após uma estreia promissora contra a Espanha, onde venceu por 29 a 18, o Brasil não conseguiu manter o bom desempenho, perdendo para a Hungria e a França em jogos anteriores. Com o resultado, a equipe continua no quinto lugar do grupo, fora da zona de classificação. Agora, a seleção aguarda os demais resultados desta rodada para saber como chega e o que precisa na rodada derradeira, contra Angola, no sábado, às 9h (de Brasília). Mas, para continuar sonhando com as quartas, precisa vencer o último jogo

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O início da partida contra as holandesas foi equilibrado, mas a equipe adversária conseguiu abrir uma vantagem significativa, encerrando o primeiro tempo com 17 a 13. A expulsão da pivô Tamires no segundo tempo foi um ponto crucial, pois permitiu que a Holanda ampliasse a diferença no placar. Após as duas derrotas em sequência, contra Hungria e França, a seleção brasileira pareceu entrar em quadra insegura. Isso se refletiu nas chegadas ao ataque, combinadas com uma boa defesa holandesa. No ataque, o Brasil entregou a bola para as adversárias diversas vezes. A equipe finalizou menos, 50 vezes, e converteu apenas 24. Até os 40 minutos de jogo, a diferença ainda era de apenas quatro gols. A partir daí, porém, a seleção brasileira sentiu o peso da partida e sofreu ainda mais. Foi quando a Holanda aproveitou para ampliar. Até mesmo a goleira Gabi Moreschi, sensação do time na Olimpíada, falhou em um dos gols holandeses.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo