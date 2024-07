Confira quais são os maiores medalhistas do Brasil

Robert Scheidt e Torben Grael, da Vela, ocupam a primeira posição com cinco triunfos cada

A partir de sábado (27) já tem disputa de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. O Brasil quer subir na classificação, conquistou 21 medalhas em Tóquio, uma crescente que vem acontecendo desde 2008 (Pequim – 17, Londres – 17, Rio de Janeiro – 19, Tóquio – 21). Alguns atletas conseguem e podem levar mais de uma medalha, isso porque eles competem em suas categorias, sendo elas por equipes e individual. Você sabia que apesar de pouco popular entre os brasileiros, é um atleta da Vela que é o maior medalhista brasileiro em Olimpíadas? Robert Scheidt e Torben Grael ocupam a primeira posição com cinco medalhas, porém, o que faz com que Scheidt fique com a primeira colocação é as duas de prata que ele tem contra uma de Grael. Eles possuem, respectivamente, 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze e 2 ouros, 1 prata e 2 bronze. Quando olhamos para as modalidades, o judô é o mais vitorioso. São 24 medalhas, seguido pelo vôlei, sendo 11 em quadra e 13 na praia. Porém, em ouro, Vela e Vôlei lideram o ranking com oito cada um. Confira os maiores medalhistas brasileiros:

1. Robert Scheidt (vela) – 5 medalhas (2 ouros – 2 pratas – 1 bronze)

2. Torben Grael (vela) – 5 (2-1-2)

3. Serginho (vôlei) – 4 (2-2-0)

4. Isaquias Queiroz (canoagem) – 4 (1-2-1)

5. Gustavo Borges (natação) – 4 (0-2-2)

6. Marcelo Ferreira (vela) – 3 (2-0-1)

7. Giba (vôlei) – 3 (1-2-0)

8. Rodrigão (vôlei) – 3 (1-2-0)

9. Dante (vôlei) – 3 (1-2-0)

10. Bruninho (vôlei) – 3 (1-2-0)

11. Emanuel (vôlei de praia) – 3 (1-1-1)

12. Ricardo (vôlei de praia) – 3 (1-1-1)

13. Fofão (vôlei) – 3 (1-0-2)

14. Rodrigo Pessoa (hipismo) – 3 (1-0-2)

15. Mayra Aguiar (judô) – 3 (0-0-3)