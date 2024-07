Hugo Calderano avança para as quartas de final do tênis de mesa; melhor do mundo cai

Atual sexto colocado no ranking mundial, ele enfrenta o sul-coreano Woojin Jan na próxima fase

Alexandre Loureiro/COB Hugo Calderano é o melhor tenista do Brasil



Hugo Calderano garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio de tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. Atual sexto colocado no ranking mundial, ele venceu, nesta quarta-feira (31) o francês Alexis Lebrun, que ocupa a 16ª colocação, com um placar de 4 sets a 1, parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8. O próximo desafio do brasileiro será contra o sul-coreano Woojin Jang, marcado para quinta-feira, dia (1). Com a queda do chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo, o brasileiro agora assume o favoritismo do lado de sua chave para chegar à decisão. Com essa vitória, Calderano igualou seu melhor desempenho em Jogos Olímpicos, alcançando as quartas de final pela terceira vez em sua carreira. Na edição anterior, realizada em Tóquio, ele foi eliminado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, que também não conseguiu avançar na competição em Paris. Woojin Jang, próximo adversário de Calderano, é um velho conhecido do brasileiro. Ele o derrotou nos Jogos de Tóquio disputados em 2021, em grande embate e 4 a 3 no fim, mas na qual acabou derrotado por 3 a 0 na disputa por equipes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma das grandes surpresas desta quarta, foi a queda do chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial. Ele foi derrotado pelo sueco Truls Moregard, que ocupa a 26ª posição, com um resultado de 4 sets a 1. Wang, que havia conquistado a medalha de ouro nas duplas mistas ao lado de Sun Yingsha, não conseguiu manter seu desempenho. Moregard fechou a partida com uma bola na quina da mesa não devolvida pelo adversário. Aplaudido por seu treinador, o mesa-tenista mostrou-se bastante perplexo com o feito. Jogou a raquete, colocou as mãos na cabeça e se jogou ao chão, sem saber como celebrar a grande vitória da carreira. Foram alguns segundos de êxtase e cara de assustado. Apesar da eliminação de Wang, a equipe chinesa ainda conta com a presença de Fan Zhendong, que é o vice-líder do ranking, na disputa masculina.