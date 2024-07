Para seguir viva nas Olimpíadas, seleção precisa que Alemanha e Estados Unidos vençam seus jogos do Grupo B

Rafael Ribeiro/CBF Marta completou 200 jogos com a camisa da seleção brasileira



Com Marta expulsa no primeiro tempo e a goleira Lorena jogando na dificuldade, o Brasil foi derrotado pela Espanha por 2 a 0 e aguarda os resultados de Austrália e Espanha e Colômbia e Canadá, para saber se avança nas Olimpíadas de Paris ou se dá adeus para a competição na primeira fase. Para avançar no torneio, precisará “secar” Alemanha, Austrália e Canadá, que jogam ainda nesta quarta-feira (31). Se Austrália perder para os Estados Unidos, ou Alemanha para a Zâmbia, o Brasil estará classificado à próxima fase. O mesmo vale para um tropeço do Canadá diante da Colômbia. A seleção brasileira termina fase de grupos em terceiro lugar no Grupo C. Pelo regulamento, além dos dois primeiros de cada chave, as duas melhores seleções avançam às quartas. A Espanha dominou o primeiro tempo e ocupava a área de defesa brasileira, mas quem levou o primeiro perigo foi o Brasil. Contudo, essa foi a grande chance, depois era as espanhola que ameaçavam. Lorena e Tarciane, em cima da linha, evitaram que o placar fosse aberto.

AGORA 🚨: Marta se aposenta do futebol e entra pro Cobra Kai pic.twitter.com/xlLCYML0eu — Central Cobra Kai BR (@CentralCobraKai) July 31, 2024

A seleção brasileira fez um primeiro tempo bem abaixo, não conseguiu incomodar as espanholas que ocuparam o campo de defesa brasileiro. A situação ficou ainda pior quando a camisa 10 da seleção foi expulsa no acréscimo da etapa inicial por uma voadora em Olga Carmona. Marta foi as lágrimas logo depois percebendo a intensidade da falta e que seria expulsa da partida, que pode ter sido sua última com a seleção. Mesmo com a pressão da Espanha, que estava com as suas principais jogadoras no banco de reservas, o Brasil conseguiu segurar o empate até a etapa final. Na volta para o segundo tempo, apesar de se fechar, o Brasil não conseguiu se segurar e viu a Espanha abrir o placar e precisar fazer conta para saber se conseguirá se classificar. Athenea marcou o primeiro gol espanhol e, nos acréscimos de 15 minutos dado pelo árbitro, Alexias Putellas marcou de fora da área. Os dois gols sofridos deixou o Brasil com -2 de saldo de gols. Se avançar após os resultados desta quarta-feira, o Brasil encarará o primeiro colocado do Grupo A, que poderá ser Colômbia, França ou Canadá.