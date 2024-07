Hugo Calderano vence espanhol e avança às oitavas do tênis de mesa

Um dos favoritos ao pódio olímpico no tênis de mesa , o brasileiro Hugo Calderano teve um começo de jogo disputado na segunda rodada nesta terça-feira (30), mas venceu o espanhol Alvaro Robles por 4 a 2, com parciais de 7/11, 13/11, 11/9, 8/11. 11/3 e 11/5, e avançou às oitavas de final dos Jogos de Paris 2024 . Sexto do ranking mundial e quarto cabeça de chave do torneio, o brasileiro enfrenta agora o francês Alexis Lebrun, 16º do mundo, nesta quarta-feira (31). Contra o espanhol Robles, o 34º do mundo, Calderano perdeu suas primeiras parciais em Paris . Na primeira rodada, ele venceu sem dificuldades o cubano Andy Pereira por 4 a 0 (11/8, 11/7, 11/9 e 11/4). Aos 28 anos, Calderano está em sua terceira participação olímpica e busca um pódio inédito para o tênis de mesa brasileiro. Ele foi quinto colocado nos Jogos de Tóquio, em 2021, e nono no Rio-2016. O mesa-tenista também está na disputa por equipes, que acontece no dia 5 de agosto. O Brasil estreia contra Portugal.