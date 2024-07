Joel Embiid, astro da NBA e da seleção americana, é hostilizado por franceses ao desembarcar em Paris

‘Devolva seu passaporte’ e ‘você devia ter jogado pela França’, gritaram os torcedores; estrela do basquete nasceu em Camarões e possui cidadania francesa, porém optou por defender os Estados Unidos

ALI HAIDER/EFE/EPA Joel Embiid (camisa 11) é astro do Philadelphia 76rs e defende a seleção dos Estados Unidos



Joel Embiid, astro do Philadelphia 76rs, foi recebido em Paris com críticas por parte de alguns franceses que gritavam “devolva seu passaporte” e “você devia ter jogado pela França”, enquanto se dirigia em direção ao ônibus da equipe americana na última quarta-feira (24). Apesar de ter nascido em Camarões, Embiid quase atuou pela França, país pelo qual possui cidadania, mas acabou defendendo os EUA, onde atua pela NBA. O atleta teria até procurado Jean-Pierre Siuta, presidente da confederação do país, segundo informações da imprensa americana, porém o fato de nunca ter atuado por um time francês e nem ter morado na França era um empecilho para poder atuar pelo país. Somado a isso, o pivô não possuía passaporte na época.

O jogador não se pronunciou sobre o assunto. Segundo a imprensa americana, Embiid comentou por meio de um porta-voz que não teria pedido um passaporte aos franceses nem dado como certo que os defenderia. Acabou defendendo a estrelada seleção americana, que estreia no próximo domingo (28), às 12h15 (de Brasília), contra a Sérvia de Nikola Jokic, astro da NBA e jogador do Denver Nuggets, campeão da liga americana no ano de 2023 e ganhador do prêmio de MVP (most valuable player), dado ao melhor jogador da liga nos anos de 2021, 2022 e 2024.

Publicada por Fernando Keller