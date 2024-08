Jogador de futebol americano dos EUA critica Simone Biles e Jorden Chiles por reverenciarem Rebeca Andrade: ‘Nojento’

Marlon Humphrey usou as redes sociais para alfinetar a postura das ginastas que ficaram na segunda e terceira posição na apresentação do solo da ginástica artística; brasileira conquistou o ouro

Gabriel Bouys/AFP (da esq. para a dir.) Simone Biles, dos EUA (prata), Rebeca Andrade, do Brasil (ouro), e Jordan Chiles, dos EUA (bronze), posam durante a cerimônia do pódio para o evento de solo feminino da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Arena Bercy em Paris, em 5 de agosto de 2024.



Marlon Humphrey, atleta de futebol americano dos Estados Unidos, usou as redes sociais para criticar a postura das ginastas Simone Biles e Jorden Chiles, dos Estados Unidos, por reverenciarem Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. “Isso é literalmente nojento”, escreveu no X (antigo Twitter). O comentário repercutiu nas redes sociais e alguns internautas saíram em defesa das atletas. “Sim, porque dar flores a alguém que voltou de TRÊS lesões do LCA para continuar a ser um ginasta de ponta é nojento”, ironizou um internauta. “Você é nojento e superestimado”, escreveu outro. A cena que rendeu o comentário negativo do norte-americano foi realizada nesta segunda-feira (5) Após Rebeca Andrade ganhar o ouro e se encaminhar para assumir o primeiro lugar no pódio, Simone Biles e Jorden Chiles, se ajoelharam para saudá-la. As norte-americanas ficaram na segunda e terceira posição, respectivamente.