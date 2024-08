Skate park terá três brasileiros na disputa pela medalha de ouro

Após as baterias classificatórias, os representantes do Brasil ficaram nas três últimas posições entre os oito melhores

Gustavo Akio é um dos novos comepetidores nas Olimpíadas



O Brasil conseguiu emplacar três nomes na final do skate park nas Olimpíadas de Paris-2024. Nesta quarta-feira (7), Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini terminaram entre os oito melhores das eliminatórias e vão disputar a medalha ainda nesta quarta, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Medalhista de prata em Tóquio, em 2021, Pedro Barros foi o melhor colocado entre os brasileiros, em 6º lugar, com 89,24. Luigi Cini e Augusto Akio vieram na sequência, em sétimo e oitavo, com 89,10 e 88,98, respectivamente. Além dos brasileiros, os outros classificados para a final foram os australianos Keegan Palmer (1º colocado) e Keefer Wilson (5º), os norte-americanos Tom Schaar (2º) e Tate Carew (4º) e o italiano Alex Sorgente (3º).

Na fase classificatória, os brasileiros entraram nas duas últimas baterias sabendo que a nota de corte estava alta para garantir vaga na final. E não se intimidaram. Pedro Barros e Augusto Akio encaminharam a classificação ao tirarem 89,24 e 88,79, respectivamente, logo na primeira volta. Enquanto Pedro Barros caiu nas duas voltas seguintes – e mesmo assim tirou 81 -, Augusto Akio conseguiu aumentar sua nota para 88,98 na última tentativa.

A última bateria foi aberta por Luigi Cini. Vice-campeão mundial, o brasileiro entrou na zona de classificação ao tirar 89,10 na primeira volta. Foi essa nota que o garantiu na final, já que caiu nas outras duas oportunidades. Os outros atletas que vieram na sequência não conseguiram superar as notas dos brasileiros. Quem mais se aproximou foi o australiano Keefer Wilson, que tirou 88,60 e terminou em 8º lugar.

