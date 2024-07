Juízes classificam punição que tirou bronze de judoca brasileiro como ‘indeterminada’

Brasileiro levou o terceiro shido e foi desclassificado; medalha ficou com o francês Maxine-Gael Ngayap Hambou

A punição de Rafael Macedo nos segundos finais da luta contra o francês Maxine-Gael Ngayap Hambou, no judô, foi um dos assuntos mais comentados e polêmicos de hoje nas Olimpíadas. O segundo cartão amarelo do brasileiro ocasionou em um vermelho que o tirou que fez com que o seu adversário ficasse com o bronze. A decisão dos árbitros foi bastantes contestada e todos, inclusive alguns juízes, ficaram sem entender o que tinha acontecido. Na súmula da disputa, a explicação do shido – punição no judô – está listada como ‘indeterminada’. De acordo com a Confederação Brasileira de Judô, o chefe da equipe, Marcelo Theotonio, foi à comissão de arbitragem ao final da competição para entender o 3º shido ao Rafael Macedo, que consta como “Indeterminado” no sistema de resultados. “Realmente ficou confuso, não entendemos a punição. Inicialmente entendemos que ele tinha dado punição por pegar dentro do quimono. Não foi isso, não ficou claro”, disse Theotonio. “Quando fomos até a mesa, conversar com os responsáveis pela arbitragem, essa posição, quando você pressiona só a cabeça, é realmente considerado matê e shido. Seria esse último ponto que o Rafael sofreu. O duro é que tem um guia que mostra uma situação um pouco diferente”, complementou.

Mas ali eles abriram outro guia, com uma regra mais atualizada, e mostra que é shido. É uma pena, lamentável. Era evidente que o Rafael estava superior na luta. É bastante discutível, mas ele vai manter o foco na disputa por equipes”, finalizou o Chefe de Equipe do judô em Paris. A CBJ explica que no judô não existe recurso ou possibilidade de alteração, revisão de resultado. Apenas o protocolo de esclarecimento junto à comissão de arbitragem. O judoca Rafael Macedo também ficou sem entender o que aconteceu. “Eu não entendi direito a punição, mas acredito que os árbitros têm muitas câmeras, são muitos ali, e vão sempre avaliar da melhor forma. Então respeito a decisão deles e saio tranquilo, porque sei que dei o meu melhor. Fiz tudo o que sei, o que consegui, e faz parte”, disse Macedo. O judoca volta a lutar neste sábado (03), na disputa por equipes mistas, e ainda pode buscar sua primeira medalha olímpica.