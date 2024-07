Brasil garante vaga nas quartas do futebol feminino nas Olimpíadas após vitória de EUA e Alemanha

Seleção brasileira volta a jogar sábado (3); ela aguarda o resultado do Grupo A para conhecer sua adversária

Rafael Ribeiro/CBF Brasil avança para as quartas das Olimpíadas de Paris



A seleção feminina de futebol pode respirar aliviada, porque ela segue viva nas Olimpíadas de Paris. A classificação, no entanto, só veio após a vitória dos Estados Unidos, por 2 a 1 sobre a Austrália, e da Alemanha, por 4 a 1 sobre a Zâmbia. Ambos resultados do Grupo B. Com os resultados positivos e a vitória do Brasil contra a Nigéria no primeiro jogo da chave de grupos, a seleção conseguiu se classificar como uma das três melhores campanhas. Classificam-se para as quartas de final as duas primeiras seleções de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas. A seleção brasileira voltará a jogar sábado, em Nantes, contra a primeira colocada do Grupo A, que será definida ainda nesta quarta e pode ser: França, Canadá ou Colômbia. Apesar de estar com a vaga garantida, o Brasil não pode comemorar muito, porque no próximo jogo não vai contar com Marta, que foi expulsão nesta quarta-feira (31) após uma voadora na jogadora espanhola Olga Carmona. Adriana também pode ser dúvida, porque saiu machucada do jogo contra a Espanha.

