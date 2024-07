LeBron James será porta-bandeira dos EUA na abertura dos Jogos de Paris

Astro do Los Angeles Lakers foi escolhido em uma votação entre os próprios membros do ‘Team USA’, composto por 592 atletas

EFE/EPA/ALI HAIDER 'Para um garoto de Akron, esta responsabilidade significa tudo, não só para mim', comentou King James



LeBron James, maior pontuador da história da NBA, será o porta-bandeira masculino da delegação dos Estados Unidos na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, anunciou o Comitê Olímpico Americano (USOPC) nesta segunda-feira (22). O astro do Los Angeles Lakers foi escolhido em uma votação entre os próprios membros do ‘Team USA’, composto por 592 atletas, e é o primeiro jogador de basquete masculino a receber tal reconhecimento. A atleta feminina que também levará a bandeira americana na cerimônia de daqui a quatro dias no rio Sena será anunciada nesta terça-feira. “É uma honra incrível representar os Estados Unidos neste cenário global, especialmente em um momento que pode unir o mundo inteiro”, declarou LeBron em comunicado do USOPC.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Para um garoto de Akron, esta responsabilidade significa tudo, não só para mim, mas para a minha família, todos os garotos da minha cidade, meus companheiros de equipe, meus companheiros olímpicos e muitas pessoas de todo o país”, acrescentou. ‘King James’, de 39 anos, vai participar pela quarta vez dos Jogos Olímpicos, depois de conseguir o ouro nas edições de 2008 e 2012 e o bronze em 2004. O ala, quatro vezes campeão da NBA, não será a única estrela da liga americana de basquete como porta-bandeira na abertura dos Jogos de Paris, já que Giannis Antetokounmpo, líder do Milwaukee Bucks, terá a mesma honra na delegação da Grécia.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de AFP