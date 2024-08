Luiz Maurício quebra recorde sul-americano de lançamento de dardo e avança para final em Paris

Brasileiro terminou a prova na sexta posição; próxima etapa acontece na quinta-feira (8) às 12h25 (horário de Brasília)

Miriam Jeske/COB Atleta brasileiro Mauricio Luiz da Silva compete no lançamento de dardo



Luiz Maurício da Silva está na semifinal do lançamento de dardo nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro terminou a prova na sexta posição nesta terça-feira (6) e conseguiu quebrar o recorde sul-americano, que era dele mesmo. Atingiu a marca de 85m91, superando 85m57, que era dele mesmo, atingido em junho. A final da competição acontecerá na quinta-feira (8) às 12h25 (horário de Brasília). Pedro Henrique, outro brasileiro que também estava na competição, não conseguiu avançar. Ele terminou em 19º e apenas os 12 primeiros avançam. No lançamento de dardo o atleta precisa arremessar o dardo o mais longe possível. Quem também não teve um bom desempenho foram: Eliane Martins e Lissandra Maysa Campos, do salto em distância. Elas não conseguiram ficar entre as 12 melhores colocadas e estão fora dos Jogos Olimpícos de Paris. A melhor marca de Eliane foi de 6.36, o que a deixou na 23ª colocação. Já Lissandra, tirou 6,02, ficando da 31ª posição. Para avançar, era necessário atingir a marca de qualificação de 6.75 m.