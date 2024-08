Rafael Pereira vai à semifinal do 110 m com barreiras após empate triplo decidido no detalhe

Próxima fase acontece na quarta-feira (7) a partir das 14h05 (horário de Brasília)

Jewel SAMAD / AFP Francês Raphael Mohamed, o argelino Amine Bouanani, o alemão Manuel Mordi, o polonês Damian Czykier e o brasileiro Rafael Pereira cruzam a linha de chegada na rodada de repescagem masculina dos 110m com barreiras do evento de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



O brasileiro Rafael Pereira está na semifinal do 110 m com barreira nas Olimpíadas de Paris. O velocista brasileiro conseguiu sua vaga nesta terça-feira (6) na repescagem e se juntou a Eduardo de Deus, que já tinha avançado. Ele passou a linha de chegada com um tempo de 13s54, porém a definição da vaga só veio no photo finish, isso porque quatro atletas cruzaram a linha de chegada ao mesmo tempo, separados por 0s01, o que fez com que fosse possível separar os três primeiros colocados. Apenas os dois primeiros avançavam para fase seguinte, marcada para quarta-feira (7) a partir das 14h05 (horário de Brasília). A competição foi cheia de emoção, e não fó só na reta final. Na largada, o polonês Damian Czykier queimou a largada e foi eliminado. Depois houve dois tiros falso, ocorridos por falhas no equipamento. Só depois que a disputa pode ser iniciada, onde o brasileiro saiu muito bem e ficou na liderança desde o começo, porém, perdeu um pouco de tempo por ter derrubado uma das barreiras. E no final precisou esperar para ter certeza da sua classificação. Pereira passou com 13s536 (.536), seguido pelo francês Raphael Mohamed 13s538 e o argelino Amine Bouanani 13s539.

