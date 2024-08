Lutador olímpico egípcio é libertado pela polícia francesa sem acusação, dizem promotores

Um lutador olímpico egípcio preso em Paris durante ossob acusações de agressão sexual foi libertado da custódia policial e todas as acusações foram retiradas, disseram promotores franceses neste sábado (10). Medalhista de bronze em Tóquio, em 2021, Mohamed Ibrahim Elsayed foi preso na sexta-feira (9) após supostamente apalpar uma mulher pelas costas do lado de fora de um café em Paris. Um comunicado da promotoria de Paris disse no sábado que a ordem de custódia policial para um lutador olímpico egípcio de 26 anos, cujo nome não foi identificado, “foi levantada e todos os processos (contra ele) foram encerrados sem mais ações porque o a infração não é suficientemente grave”.

O Comitê Olímpico Egípcio disse em comunicado que a investigação sobre as acusações de assédio sexual contra Elsayed foi arquivada. Ele disse que a libertação do lutador ocorreu após a análise do vídeo de circuito fechado de TV do suposto incidente. Elsayed é um lutador de wrestling que compete na categoria até 67 quilos.

O Comitê Olímpico do Egito havia anunciado na última sexta-feira que Elsayed seria investigado pelo órgão regulador do esporte por uma ocorrência policial em Paris. O atleta foi detido na madrugada de sexta após supostamente apalpar uma mulher do lado de fora de um café em Paris.

Elsayed deixou de enfrentar medidas disciplinares, incluindo a proibição de participar de competições nacionais e internacionais, por “comportamento irresponsável” poucas horas depois de encerrar sua participação nos Jogos de Paris, informou o comunicado do comitê do Egito na sexta (9).