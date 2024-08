Maratonista do Butão fica em último lugar, mas emociona público e carrega bandeira do país na cerimônia de encerramento

A maratonista Kinzang Lhamo, de 26 anos, representou o Butão na maratona feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, finalizando a prova na última posição. Ela completou a corrida em 3 horas, 52 minutos e 29 segundos, mais de uma hora e meia após a vencedora, a atleta holandesa Sifan Hassan. Durante os últimos quilômetros, Lhamo optou por caminhar, mas foi recebida com aplausos calorosos do público que a apoiou até a linha de chegada. Horas depois, Lhamo carregou a bandeira de seu país na cerimônia de encerramento. A maratonista, ao cruzar a linha de chegada, não apenas completou a prova, mas também o respeito e a admiração de todos que a assistiram.

Desde o início da competição, Lhamo se manteve entre as últimas colocadas, mas sua determinação a levou a continuar, mesmo diante das dificuldades. Ao todo, 11 das 91 participantes desistiram da maratona, mas a atleta do Butão seguiu em frente. Seu melhor tempo em maratonas anteriores é de 3 horas e 26 minutos. Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Butão contou com a participação de apenas três atletas, incluindo Lhamo e dois homens.

Taking from Tanzanian 1968 Marathon runner John Stephen Akwari 🇹🇿 notebook, “My country did not send me 5,000 miles to start the race; they sent me to finish the race.” Bhutan runner completes after almost 4 Hours. Kinzang Lhamo 🇧🇹 #paris2024 #olympics2024 #Tanzania #bhutan pic.twitter.com/J79I8fRveA

— Mshamma Jr (@MshammaJr) August 11, 2024