Marta aceita posição de reserva em busca da medalha de ouro da Seleção Brasileira

Camisa 10 ficou fora da disputa após ser suspensa por dois jogos na partida do dia 31, em jogo também contra a Espanha

Rafael Ribeiro/CBF A Seleção chegou à final duas vezes: Atenas 2004 e Pequim 2008, ficando com a prata nas duas ocasiões



Marta, aos 38 anos, decidiu aceitar a posição de reserva na busca pela medalha de ouro, priorizando o bem-estar da Seleção Brasileira. A jogadora comunicou ao técnico Arthur Elias que não criará dificuldades caso precise ficar no banco durante a partida decisiva contra os Estados Unidos neste sábado (10). O TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) rejeitou o recurso da CBF para tentar reduzir a pena de Marta para poder jogar a semifinal das Olimpíadas de Paris 2024. A comissão disciplinar da Fifa considerou que a falta foi grave e a suspendeu por dois jogos. A Seleção chegou à final duas vezes: Atenas 2004 e Pequim 2008, ficando com a prata nas duas ocasiões. Marta reconheceu que o sacrifício físico das suas companheiras, muito mais jovens, foi imprescindível para as duas vitórias surpreendentes. Tanto para derrubar a França como para tirar a Espanha, campeã mundial, da disputa do título.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA