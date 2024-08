Mijaín López conquista 5º ouro seguido durante carreira e ultrapassa Michael Phelps e Carl Lewis

Lutador se sagra campeão e ultrapassa recorde de Michael Phelps e Carl Lewis

Punit PARANJPE / AFP Resultado da luta marcou fim na carreira do cubano que se aposentou do esporte nesta terça-feira (6)



Imagina você se tornar o primeiro atleta a se sagrar campeão olímpico em cinco edições seguidas dos Jogos Olímpicos. Foi isso o que aconteceu com o atleta cubano Mijaín López, de 41 anos, nesta terça-feira (6). Ele derrotou o chileno Yasmani Acosta no wrestling na categoria cima de 130 kg, totalizando 6 a 0. O campeão fez igual nas olimpíadas de Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e de Tóquio-2021. O cubano superou estrelas como Michael Phelps, Carl Lewis e Icho Kaori.

Apesar de ter começado sua carreira no esporte cedo, quando ainda era criança, López deu o pontapé inicial na vida de atleta no beisebol, mas foi no wrestling que ele se encontrou e pôde desfrutar momentos históricos. Depois de conquistar sua quinta medalha, o lutador se despediu das competições nesta terça-feira (6).