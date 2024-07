Nathalie Moellhausen, da esgrima, passa mal na estreia, perde para rival de 16 anos e é eliminada das Olimpíadas

Brasileira competiu após ter sido internada às pressas em Paris; ela foi diagnosticada com um tumor cóccix

Reprodução/X/@JogosOlimpicos Natalie Moellhause, competidora do Brasil da esgrima



A brasileira Nathalie Moellhausen, da esgrima, passou mal neste sábado (27) durante sua estreia nas Olimpíadas de Paris. A atleta estava no último tempo, perdendo para a canadense, Ruien Xiao, de 6 a 10, quando caiu e precisou ser atendida dentro do centro de disputa. Mesmo sem estar em seu melhor estado, ela voltou a competir e até conseguiu diminuir a vantagem da canadense, mas não evitou a derrota. Ela perdeu por 11 a 15 e está eliminada dos jogos de Paris. Apesar do revés, Natalie foi guerreira, por foi competir com dor. Ela precisou ser internada às pressas antes da competição. A brasileira foi diagnosticada com um tumor no cóccix e deve ser operada nos próximos dias. Aos 38 anos, Paris marcar as despedida de Natalia dos Jogos Olímpicos, apesar de que nenhum comunicado oficial tenha sido divulgado. A esgrimista é era uma das possibilidades do Brasil e conseguir chegar ao pódio.