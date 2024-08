Novas modalidades e incertezas marcam os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

Próxima edição dos Jogos promete novidades, como beisebol, mas enfrenta incertezas, especialmente com o boxe

Miriam Jeske/COB volei de praia olimpiadas



Com a conclusão dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o foco agora se dirige para Los Angeles-2028, que será a terceira vez que a cidade sediará o evento. A expectativa é alta, e diversas novidades estão sendo consideradas para a programação. Entre as novas modalidades que podem ser incluídas estão o beisebol/softbol, squash, flag football, criquete e lacrosse. O beisebol já fez parte de seis edições olímpicas, enquanto o softbol foi incluído em cinco. O criquete teve sua participação na Olimpíada de 1900, e o lacrosse esteve presente nas edições de 1904 e 1908. Por outro lado, o flag football e o squash são novidades que podem estrear nos Jogos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma mudança significativa é a ausência do breaking, que fez sua estreia em Paris. Além disso, o boxe, uma modalidade com uma longa tradição nos Jogos Olímpicos, enfrenta incertezas em relação à sua inclusão em Los Angeles, uma vez que não está na lista de esportes apresentada ao Comitê Olímpico Internacional. A escolha das modalidades reflete não apenas a busca por inovação, mas também a tentativa de atrair um público mais jovem e diversificado. A inclusão de esportes populares pode aumentar o engajamento e a audiência, além de promover uma maior inclusão de diferentes culturas e tradições esportivas.

Com a proximidade dos Jogos de Los Angeles, as discussões sobre a programação e as modalidades continuam a ser um tema central entre os organizadores e o COI. A expectativa é que as decisões finais sejam anunciadas em breve, definindo o futuro do evento e as experiências que ele proporcionará aos atletas e ao público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte