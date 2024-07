Olimpíadas 2024: Marcus D’Almeida, favorito ao ouro no tiro com arco, fica em 17º no ranqueamento

O arqueiro brasileiro é líder do ranking mundial e esperança de medalha para o Brasil; Marcus D’Almeida fez 673 pontos na qualificatória e terminou em 17º, sua melhor marca nos Jogos Olímpicos

André Durão/Enquadrar/Estadão Conteúdo Marcus Vinícius D'Almeida na prova do tiro com arco realizada em Paris, na França, durante os Jogos Olímpicos de Verão, nesta quinta (25)



O brasileiro Marcus D’Almeida, número 1 do mundo no tiro com arco, se classificou para a fase final do torneio nas Olimpíadas de 2024, junto com Ana Luiza Caetano, estreante nos Jogos. Marcus ficou com a 17ª colocação, após ter começado mal a disputa. Começou em 40º, se recuperou um pouco mas acabou caindo depois de ficar entre os dez primeiros. Anotando 673 pontos, ficou 13 atrás do líder e atual segundo lugar no ranking, o sul-coreano Woojin Kim. Apesar do desempenho abaixo do esperado, essa é a melhor classificação de Marcus em Olimpíadas, que fez 658 pontos em 2016 e 651 em Tóquio. No Brasil, ficou em 33º e em 9º no Japão.

O ranqueamento vale tanto para a disputa individual como para a disputa de duplas. Ao somar a pontuação de Ana Luiza (que ficou em 19º), a dupla ficou em décimo lugar (os melhores 16 se classificam). Essa classificação definiu as chaves do mata-mata, em que o melhor ranqueado enfrenta o último e assim sucessivamente, e a pontuação é somada para a disputa de duplas mistas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Marcus irá enfrentar Myakailo Usach, ucraniano que classificou em 48º e ocupa a 110ª posição no ranking, no dia 30 de julho. Já Ana Luiza irá enfrentar a eslovena Zana Pintaric, no mesmo dia. As outras fases eliminatórias serão no dia 4 de agosto para Marcus e dia 3 para Ana.