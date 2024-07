Com gol da melhor jogadora do mundo, Espanha vence o Japão na estreia do futebol feminino

Gols espanhóis foram marcados por Bonmatí, que ganhou o último prêmio da Fifa, e Mariona, enquanto Fujino descontou para as japonesas; as duas seleções estão no grupo do Brasil

Miguel Toña/EFE A meio-campista espanhola Aitana Bonmatí (à esquerda) celebra com sua companheira Athenea del Castillo (à direita) após marcar contra o Japão



Na abertura do Grupo C do torneio de futebol feminino das Olimpíadas, a Espanha venceu o Japão por 2 a 1 nesta quinta-feira. Os gols espanhóis foram marcados por Bonmatí e Mariona, enquanto Fujino descontou para o Japão. A partida, realizada no Stade de la Beaujoir, foi dominada pela equipe espanhola, que demonstrou superioridade técnica e tática durante todo o confronto. A Espanha manteve um alto índice de posse de bola e pressionou constantemente a defesa japonesa. O Japão saiu na frente com um gol de falta de Fujino aos 12 minutos, após um erro da goleira Cata Coll e uma falta cometida por Guijarro. No entanto, a resposta espanhola veio aos 21 minutos, com um belo gol de Bonmatí, resultado de uma troca de passes precisa. A meio-campista do Barcelona é a atual melhor jogadora do mundo, segundo a Fifa.

Na segunda etapa, a Espanha continuou a dominar o jogo e conseguiu a virada aos 28 minutos, com um gol de Mariona, que superou a defesa japonesa e finalizou no canto esquerdo da goleira Yamashita. Este resultado não foi ideal para a seleção brasileira, que também integra o Grupo C. Um empate entre Espanha e Japão poderia aumentar as chances de classificação do Brasil, comandado por Arthur Elias. As brasileiras enfrentam o Japão no domingo (28), às 12h (horário de Brasília), enquanto as espanholas jogarão contra a Nigéria, às 14h.

