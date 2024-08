Olimpíadas 2024: veja a programação desta sexta-feira

Na reta final das competições, destaque para a chance de ouro para o Brasil no vôlei de praia feminino, no atletismo e na canoagem

LUCA CASTRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileiras Ana Patrícia e Duda disputam a medalha de ouro no vôlei de praia nesta sexta-feira (9), a partir das 17h30



Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando ao fim. O antepenúltimo dia promete fortes emoções aos fãs do esporte. No futebol, o dia começa com a disputa pela medalha de bronze no feminino às 10h, seguida pela grande final masculina às 13h. As areias serão palco das disputas do vôlei de praia feminino, com a disputa da grande final às 17h30, com a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda. Confira a programação completa:

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Programação do décimo sexto dia (09 de agosto):