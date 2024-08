Noah Lyles conquista medalha de bronze na final dos 200m mesmo com Covid-19

Atleta já havia conseguido o ouro na prova dos 100m nos Jogos Olímpicos e precisou ser levado de cadeira de rodas após a prova desta quinta-feira (8)

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Atleta conquistou duas medalhas em Paris 2024



Após conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris na categoria do atletismo, sendo nos 100m rasos, o medalhista olímpico Noah Lyles levou também uma medalha de bronze nos 200m. Entretanto, o atleta passou mal após a prova e foi levado de cadeira de rodas. O estadunidense, conforme a federação de atletismo dos EUA confirmou, está com Covid-19, mas competiu mesmo assim. Segundo a imprensa internacional, o jornal NBC, o atleta contraiu o vírus há dois dias. Ele levou o ouro no último domingo (4) e, nesta quinta-feira (8), também levou o bronze quando marcou 19,7 segundos. Mas ainda não acabou para o corredor, que disputará o revezamento 4x100m rasos na próxima sexta-feira (9), às 14h47 (Brasília). A presença do atleta ainda é incerta devido à saúde.