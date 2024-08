Ouro em Paris, saiba quanto Beatriz Souza vai ganhar por subir no pódio

Triunfo renderá R$ 350 mil a judoca; COB aumento em 40% o valor da premiação neste ano

Loureiro/COB BeatrizSouza Recebendo a medalha no pódio, a brasileira Beatriz Souza que venceu a israelense Raz Hershko e conquistou a medalha de ouro na categoria mais de 78kg



O principal objetivo de todos os atletas que vão às Olimpíadas é chegar no pódio e deixar o seu nome gravado na história. Cada medalha conquistas é uma coroação do trabalho desenvolvido há tempo para aquela competição. Mas, não é só isso. Cada medalha reverbera em uma premiação. Neste ano, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aumento em 40% o valor em relação aos jogos de Tóquio, em 2021. A judoca Beatriz Souza, que conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, embolsou com o triunfo R$ 350 mil, quantia paga pelo COB nos esportes individuais. A brasileira conquistou o ouro nesta sexta-feira (2) ao vencer a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial, na categoria +78kg.

Bia é a atual número 5 e conquistou a vitória após aplicar um o-soto-guruma na adversária e derrubá-la no chão, conseguindo um waza-ari. Depois disso, ela apenas administrou e ainda levou dois shidôs para subir no lugar mais alto do pódio. Nascida em Peruíbe, no litoral de São Paulo, Beatriz tem 26 anos e disputa sua primeira Olimpíada. Ela é a primeira mulher estreante estreando campeã olímpica em provas individuais. Bia não tinha participado dos Jogos de Tóquio, pois perdeu a vaga para a compatriota e amiga Maria Suelen. Ela é atleta do clube paulista Pinheiros e, pelo desempenho durante o ciclo olímpico, vinha sendo apontada como candidata a uma medalha.