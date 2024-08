Beatriz Souza conquista primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas

Alexandre Loureiro/COB Brasileira conquista o ouro na sua primeira participação em Jogos



É ouro! Beatriz Souza conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nessas Olimpíadas de Paris-2024. A judoca derrotou a israelense Raz Hershko, atualmente número 2 do ranking mundial, com apenas um ponto, por ter aplicado um waza-ari com sucessso sob a adversária. Beatriz também derrotou a líder do ranking mundial na semifinal, a francesa Romane Dick. O Brasil agora tem 7 medalhas em Paris, somando um ouro, três pratas e três bronzes. Dessas, duas são do judô.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a luta, a brasileira, que já tinha derrotado a oponente em quatro outras ocasiões aplicou o golpe que garantiu seu título aos 44 segundos de luta. Depois, apenas adminstrou a luta, levando até duas punições por falta de combatividade.