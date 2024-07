Gabriel Santos, nadador que foi punido com advertência pelo COB, se pronuncia nas redes sociais

Em comunicado em seu Instagram, atleta brasileiro disse que ele e a namorada saíram da Vila Olímpica para visitar a Torre Eiffel, que está adornada com os Aros Olímpicos, em horário de descanso depois de treinos

Reprodução/Instagram/@gabrielssantos1 Na manhã deste domingo (28), o COB anunciou que a atleta Ana Carolina Vieira, namorada de Gabriel Santos, seria desligada do Comitê Olímpico



Após ser punido pelo COB (Comitê Olímpico Brasiliero), Gabriel Santos, nadador brasileiro, publicou uma nota em seu Instagram, explicando o seu lado da situação. Ana Carolina Vieira, também nadadora e sua namorada, foi expulsa do time de natação e segundo o COB a punição mais severa foi pela maneira que ela reagiu à decisão da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Segundo o nadador, os atletas saíram da Vila Olímpica para visitar a Torre Eiffel, que está adornada com os Aros Olímpicos, símbolo máximo dos Jogos Olímpicos. Ainda segundo o atleta, eles estavam em horário de descanso depois de treinos. Pelo que relatou o brasileiro, o casal se dirigiu a Torre pelos meios oficiais oferecidos pelos organizadores do evento e em que momento algum ficaram expostos ao contato com o público. Gabriel terminou afirmando que o objetivo do texto não era se justificar, e sim explicar o ocorrido, e desmentir o que foi veiculado em alguns meios.

Entenda o caso

Na manhã deste domingo (28), o COB anunciou que a atleta Ana Carolina Vieira seria desligada do Comitê Olímpico, e deveria retornar ao Brasil imediatamente. Gabriel Santos, seu namorado e nadador também foi punido com uma advertência. Segundo o COB a CBDA teria emitido um comunicado por meio de Gustavo Otsuka, chefe da Equipe Brasileira de Natação, informando que os atletas deixaram a concentração sem autorização. A nadadora competia no revezamento 4x100m livre e 4x100m medley misto. Gabriel Santos participou do 4x100m livre e não tinha mais provas em Paris.

Veja post do atleta

Confira a nota na íntegra

Em um período off de treinamento após o almoço, decidimos nos informar na própia central de atendimento no prédio do Time Brasil sobre a possibilidade de ir visitar a Torre Eiffel cm os aros olímpicos, simbolo emblemático dessa edição, que inclusive diversos atletas também estavam indo para fotografar e registrar o momento de recordação.

Dentro das possibilidades apresentadas a forma mais rápida e segura, seria através do transporte fornecido pela organização, o qual sai de dentro da própia Vila dos atletas que estamos hospedados e nos leva até a Arena do Volei de Praia, a qual é no pé da Torre, portanto, não precisariamos nos expor ao transporte publico da cidade e correr qualquer tipo de risco, seria 100% seguro, ja que é a mesma logistica que utilizamos todos os dias para ir ao estádio da natação. Portanto, fomos até a Torre da maneira citada acima, inclusive, realizamos um post no mesmo dia, sem a necessidade de esconder de ninguém.

Erramos em não realizar a comunicação da maneira adequada como manda a Cartilha do Esporte Seguro, portanto fomos advertidos,

não comunicamos pois apesar de ser fora da Vila, toda a losgística de deslocamento, realizamos através dos meios fornecidos pela organização, a qual temos acesso livre pelo credenciamento e pensamos que essa comunicação só seria necessária se fossemos andar de forma autônoma pela cidade.

O objetivo com esse texto, não é justicar e sim explicar o ocorrido já que os meios de comunicação não disseminam informações completas, textos fragmentados e muitas vezes tendenciosos. Estamos sofrendo ataques em nossas redes por pessoas mal informadas, por esse motivo decidi realizar essa publicação com o intuito de explicar a maneira que tudo ocorreu.

Moramos juntos a mais de 3 anos, é o nosso 2° jogos olimpicos juntos, somos do mesmo clube, sempre separamos muito bem nosso lado pessoal do profissional e quem nos conhece e convive com a gente, sabe muito bem disso. E não é a toa que conseguimos chegar juntos até aqui. Segue as fotos da arena, o que mostra a proximidade com a torre e a foto tirada, a qual da pra perceber a ausência de publico pois era uma área restrita aos credenciados e tudo isso no período diurno.