Paris 2024: Saiba quais competições acompanhar nesta quarta-feira

Brasil estará presente em 13 modalidades e terá dia decisivo no futebol feminino, que precisa ganhar para se manter vivo nas Olimpíadas 2024

Rafael Ribeiro/CBF Seleção feminina enfrenta time espanhol nesta quarta-feira (31) a partir das 12h



Depois de uma terça-feira (29) positiva para o Brasil, com medalha inédita na Ginástica Artística na disputa por equipe, as competições continuam nesta quarta-feira (30) nas Olimpíadas de Paris. O Brasil estará presente em 13 modalidades. O futebol feminino terá um dia decisivo, diante da Espanha, atuais campeãs. O surfe, apesar de não estar listado no cronograma do dia, pode entrar, mas vai depender das condições climáticas em Teahupo’o, no Taiti, onde a competição está sendo disputada.

Confira a agenda abaixo

3h – Triatlo

Vittoria Lopes

Djenyfer Arnold

4h – Vôlei

Polônia x Brasil

Remo

4h54 – Lucas Verthein – semifinal

5h14 – Beatriz Tavares – seminial

5h45 – Triatlo

Manoel Messias

Miguel Hidalgo

Judô

5h50 – Rafael Macedo (Brasil) x Noel van ‘t End (Holanda)

07h15 – Vela

Ciclismo BMX

9h45 – Gustavo Bala Loka – final

Canoagem Slalom

10h30 – Ana Sátila – semifinal

12h25 – final

Boxe

11h02 – Jahmal Harvey (Estados Unidos) x Luiz Oliveira Bolinha (Brasil)

Futebol

12h – Brasil x Espanha

12h30 – Tênis

Boulte e Watson (Grã-Bretanha) x Biia Haddas e Luisa Stefani

Ginástica Artística

12h30 – Diogo Soares – final

15h – Vôlei de Praia

Evandro e Arthur Lanci (Brasil) x Schachter e Dearing (Canadá)

Natação

16h07 – Beatriz Dizotti – final

Boxe

17h08 – Chelsey Heijnen (Holanda) x Bia Ferreira (Brasil)