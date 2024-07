Rebeca Andrade ou Simone Biles: quem foi melhor na final por equipes?

Ginastas vão se enfrentar em mais quatro decisões nas Olimpíadas de Paris: individual geral, salto feminino, trave e solo feminino

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI e EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Rebeca Andrade e Simone Biles



Rebeca Andrade, ginasta do Brasil, e Simone Biles, dos Estados Unidos, foram decisivas nesta terça-feira (30) na conquista das medalhas de seus países nas Olimpíadas de Paris, bronze para as brasileiras e ouro para as norte-americanas. Duas das melhores ginastas da atualidade. Elas se repeitam e aplaudem o trabalho uma da outra, como Simone foi vista hoje ao fim da apresentação de Rebeca nas barras assimétrica. Elas ainda vão se enfrentar em mais quatro decisões: individual geral, salto feminino, trave e solo feminino. As duas são apostas de medalhas e devem brigar ponto a ponto para ficar com o ouro. Se triunfar mais três vezes, a brasileira vai se tornar a maior medalhista do Brasil. Simone já tem oito medalhas olímpicas, contra três de Rebeca. Dessas, cinco são de ouro, enquanto a brasileira só tem uma. O histórico, no entanto, não será decisivo no palco da ginástica nas Olimpíadas de Paris, e isso se provou nesta terça, quando Rebeca superou Simone em duas apresentações: barras assimétricas e Salto e garantiu o bronze do Brasil.

Notas de Simone e Rebeca na final por equipes:

Barras assimétricas

Rebeca Andrade: 14.533

Simone Biles: 14.400

Trave

Rebeca Andrade: 14.133

Simone Biles: 14.366

Solo

Rebeca Andrade: 14.200

Simone Biles: 14.666

Salto