Paris 2024: saiba quanto os atletas brasileiros ganham por cada medalha conquistada

Na edição deste ano, 10 brasileiros já conseguiram triunfar, somando um total de sete conquistas para o Brasil

Loureiro/COB, Luiza Moraes/COB e Nóbrega/COB Beatriz Souza, Rebeca Andrade e Rayssa Leal foram medalhistas nas Olimpíadas de Paris



A Confederação Olímpica Brasileira (COB) aumentou em 40% o valor da premiação para os atletas que conseguirem medalhas nas Olimpíadas de Paris. Os valores finais variam de acordo com os esportes, divididos em três categorias: esportes individuais, dupla ou equipe de até seis integrantes e esportes coletivos com sete ou mais atletas. Na edição deste ano, 10 brasileiros já conseguiram uma medalha, somando um total de sete para o Brasil. As conquistas vieram com: ouro – Beatriz Souza, no judô – prata – Rebeca Andrade, na ginástica artística, William Lima, no judô, e Caio Bonfim, na marca atlética – e bronze – individual geral da ginástica, Larissa Pimeira, no judô, e Rayssa Leal, no skate.

Veja os valores pagos pelo COB por medalha nos Jogos de Paris

Esportes individuais:

R$ 350 mil em caso de medalha de ouro

R$ 210 mil em caso de medalha de prata

R$ 140 mil em caso de medalha de bronze

Dupla ou equipe de até seis integrantes:

R$ 700 mil em caso de medalha de ouro

R$ 420 mil em caso de medalha de prata

R$ 280 mil em caso de medalha de bronze

Esportes coletivos com sete ou mais atletas:

R$ 1,5 milhão em caso de medalha de ouro

R$ 630 mil em caso de medalha de prata

R$ 420 mil em caso de medalha de bronze