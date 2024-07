Perfil oficial do COB resgata post de surfista japonês e rebate provocação: ‘Chora que eu estou feliz’

Medina derrotou Igarashi nesta segunda-feira (29) com a maior nota do surfe nos Jogos Olímpicos e garantiu vaga nas quartas de final

Reprodução Kanoa Igarashi derrotou Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio e provocou o brasileiro nas redes sociais



A vitória de Gabriel Medina sobre o surfista japonês Kanoa Igarashi nas oitavas de final nas Olimpíadas de Paris, com a maior nota da história do surfe nos Jogos Olímpicos, agitou a internet. Até o perfil oficial do COB (Confederação Olímpicas Brasileira) entrou na onda e mandou aquela alfinetada no japonês: ‘Chora chora q tou feliz! Hehehehe’. A provação foi feita em resposta a um post que Igarashi tinha feito em 2021, quando eliminou Medina na semifinal das Olimpíadas de Tóquio. Mais do que uma revanche, a vitória só surfista brasileiro foi um ‘alívio’ para os torcedores do Brasil que estão cansados de ver o país sendo derrotado pelos japoneses – perdeu no judô, futebol, rúgbi e skate. Medina derrotou Igarashi nesta segunda-feira (29) com a maior nota do surfe nos Jogos Olímpicos. Conseguiu um 9.9 e avançou para às quartas de final, que terá um duelo de brasileiro: Medina contra Chumbinho.