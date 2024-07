Atletas dos Estados Unidos expõem falta de banheiro na Vila Olímpica: ‘Dez meninas, dois banheiros’

Alguns competidores norte-americanos optaram por deixar o local e ficar em um hotel

A tenista norte-americana tenista Coco Gauff compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostra a falta de banheiro na Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024. “Dez meninas, dois banheiros!”, escreveu a atual campeã do US Open em seu perfil nas redes sociais. Depois de um seguidor sugerir que as atletas deveriam se mudar para hotéis, Gauff revelou que ela é a única tenista que ficou na Vila Olímpica e que agora são cinco mulheres para dois banheiros. A tenista reclamou que a falta de banheiro faz com que filas sejam fornadas quando todas precisavam se preparar para suas respectivas modalidades. De acordo com o diretor da Vila Olímpica dos Estados Unidos, Daniel Smith, disse em entrevista à People que os atletas que escolhem ficar em hotéis “perdem” algumas regalias, como transporte e alimentação. “Se um esporte decide não ficar na Vila, ele tem que encontrar seus próprios arranjos em termos de onde vai ficar e fazer seus próprios contratos de hotel. (…) Todas as refeições, todas aquelas peças adicionais que vêm junto com a logística que os atletas da Vila recebem, você fica fora e tudo isso é por sua conta”, explicou o dirigente. Recheado de estrelas, como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Jayson Tatum, o time de basquete dos Estados Unidos está fora da Vila Olímpica desde o início dos Jogos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

