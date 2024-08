Rebeca Andrade faz salto impecável, mas não consegue bater ‘Billes II’ e fica com a prata 

Simone Biles apresentou o salto de maior dificuldade da ginástica artística e ficou com ouro; bronze ficou com Jade Carey

Sashenka Gutierrez/EFE PARIS, 03/08/2024. – A brasileira Rebeca Andrade compete na final feminina do salto sobre o cavalo durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Arena Bercy, na capital francesa.



Rebeca Andrade subiu no pódio pela terceira vez nas edições dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela ficou com a prata no salto e já soma cinco medalhas olímpicas, podendo na segunda-feira (5) passar a ser a maior medalhista olímpica do Brasil. Ela está a uma medalha desta conquista. Campeã do salto na ginástica artística de Tóquio, Rebeca Andrade foi em busca da sua segunda medalha de ouro neste sábado (3) e a terceira nas edições dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela já tinha conquistado uma prata no individual geral e bronze na disputa por equipes. A ginasta brasileira foi a sexta a saltar. Simone Biles foi a quarta. Elas entraram como favoritas para a disputa. A norte-americana realizou o Biles II, salto mais difícil da ginástica artística, e somou 15.700 pontos. Biles foi ovacionada pelo público.

O mesmo aconteceu no segundo salto. Execução perfeita e tirou 14.900, ficando com média de 15.300, o que a colocou com a mão no ouro e ficou complicado para Rebeca Andrade conseguir superar. Mas a brasileira não se abalou, fez o seu primeiro salto, com pirueta no ar e cravou, somando 15.100. Foi para o segundo salto com perfeição, o mesmo garantiu o ouro para ela em Tóquio. Com pontuação de 14.833, atingiu a média de 14.966. Após a apresentação, ela só precisou ficar esperando para saber qual seria a cor da medalha que levaria. Com os resultados da sul-coreana e de Jade Corey, dos Estados Unidos, que ficou com o bronze, ela pode comemorar a segunda colocação. Rebeca tem mais duas finais para disputar: trave e o solo. As duas acontecem na segunda-feira e ela terá como principal adversária Simone Biles.