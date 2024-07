Rebeca Andrade disputará cinco finais na ginástica artística: saiba quais, quando e a que horas começa

Nas Olimpíadas de Paris, Brasil conseguiu avançar para sete finais, melhor desempenho da seleção

Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade, ginasta brasileira



A seleção brasileira de ginástica artística vai disputar duas das sete finais nesta terça-feira (29), melhor desempenho no tocante da seleção. Só Rebeca Andrade, uma das apostas do Brasil para trazer uma medalha, estará presente em cinco. A brasileira conseguiu avançar em cinco das seis finais possíveis nas Olimpíadas de Paris 2024. Duas das cinco finais estão previstas para acontecer a partir de 13h15, no horário de Brasília. Rebeca se classificou com: Individual geral, Salto, Trave, Solo e vai disputar a competição por equipes. Na classificatória, a ginasta somou 57.700 pontos, e ficou atrás apenas de Simone Biles, com 59.566. Outra brasileira que se classificou no individual geral foi Flávia Saraiva, passou na décima posição com 54.199 pontos. Quem também vai tentar uma medalha para o Brasil é Julia Soares, que se classificou na trave.

Nesta segunda-feira (29), a comissão técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina escolheu quais atletas participarão em cada aparelho na final da competição por equipes. Na final, apenas três ginastas competem em cada aparelho, e todas as notas são consideradas para o resultado final, sem descarte. Na competição por equipes, a Seleção Brasileira, que somou 166.499 pontos, conseguiu a quarta vaga, atrás apenas dos Estados Unidos (172.296), Itália (166.861) e China (166.628). A divisão das ginastas brasileiras para final ficou da seguinte forma:

Paralela: Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade

Trave: Júlia Soares, Flávia e Rebeca

Solo: Júlia, Flávia e Rebeca

Salto: Jade Barbosa, Flávia e Rebeca

Confira a programação das finais das brasileiras:

Final por equipes feminina: Rebeca, Flávia, Lorrane, Júlia, Jade – às 13h15 (Brasília)

Final do individual: Rebeca e Flávia – às 12h30 (Brasília)

Finais por aparelhos:

Salto feminino (Rebeca) – 03/08 –às 11h20 (Brasília)

Trave (Rebeca e Júlia) – 05/08 às 7h38 (Brasília)

Solo feminino (Rebeca e Flávia) às 9h23 (Brasília)

No masculino, Diogo Soares foi o único brasileiro a ir para final. Sua disputa no individual geral será na quarta-feira (31) às 12h30 (Brasília).